SECUESTRAN UNA MOTO EN UN OPERATIVO POLICIAL EN DOLORES

En el marco de un recorrido de prevención, personal policial de Dolores junto a la división Motorizada interceptó en la vía pública a un motociclista.

Al momento de la identificación, se constató que el rodado presentaba diversas irregularidades, ya que tanto el escape como el cuadro se encontraban adulterados.

De acuerdo a la información policial, el conductor ya habría tenido con anterioridad otro vehículo secuestrado en circunstancias similares.

La moto fue incautada y trasladada a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.