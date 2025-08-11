RECUPERAN MOTO SUSTRAÍDA DE UN BAR EN DOLORES

Una motocicleta que había sido denunciada como sustraída de un bar ubicado en calle Callao, entre Quadri y Buenos Aires, fue recuperada.

El rodado, una Gilera Smash 110 color gris y rojo, fue encontrado en la vereda de un kiosco, en la intersección de las calles Pueyrredón y Pellegrini. El número de cuadro coincidía con el de la unidad denunciada.