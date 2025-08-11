DestacadoDolores

RECUPERAN MOTO SUSTRAÍDA DE UN BAR EN DOLORES

Una motocicleta que había sido denunciada como sustraída de un bar ubicado en calle Callao, entre Quadri y Buenos Aires, fue recuperada.
El rodado, una Gilera Smash 110 color gris y rojo, fue encontrado en la vereda de un kiosco, en la intersección de las calles Pueyrredón y Pellegrini. El número de cuadro coincidía con el de la unidad denunciada.
La moto había sido sustraída mientras permanecía estacionada en la vereda del bar, sin candado de seguridad colocado. Se investiga para establecer quién o quiénes serían los responsables del hecho.
