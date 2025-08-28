DestacadoDolores

DOLORES: UNA MOTO HUYÓ DE UN CONTROL Y FUE SECUESTRADA EN EL PREDIO DE LA GUITARRA

En el marco de las recorridas de prevención que realiza personal policial con las nuevas motos gestionadas por el Municipio y asignadas por el Ministerio de Seguridad a la Departamental, se produjo este miércoles un operativo que terminó con el secuestro de un rodado.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Plaza Moreno, cuando el conductor de una moto, al advertir la presencia de los efectivos, emprendió la fuga. Tras un breve seguimiento continuado a distancia de manera de no poner en riesgo la seguridad de terceros, los uniformados lograron interceptarla en el sector del Predio de la Guitarra.

El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones correspondientes.

