DOLORES – ACCIDENTE DE TRÁNSITO: UNA MUJER Y UN MENOR EN MOTO CHOCARON UN AUTO ESTACIONADO

En la tarde de este martes se produjo un accidente de tránsito en calle Juncal al 680, cuando una motocicleta Gilera 110, en la que circulaba una mujer junto a un menor de 2 años, impactó contra un automóvil Ford Focus que se encontraba estacionado.

El menor fue trasladado por el servicio de emergencias médicas para recibir una mejor atención, personal policial trabajó en el lugar.