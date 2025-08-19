ALLANAMIENTO EN DOLORES: TRES IMPUTADOS POR AGRESIÓN Y ROBO

Un hecho de violencia ocurrido en Dolores derivó en un allanamiento que permitió recuperar dinero robado y avanzar en la identificación de los responsables.

El episodio tuvo lugar en una vivienda donde un joven de 22 años fue golpeado por dos personas, 19 y 21 años, que terminaron aprehendidas. La víctima sufrió la fractura de un tobillo.

Un tercer implicado, de 17 años, había escapado del lugar con una suma de dinero y un caloventor, pero mas tarde fue individualizado.

Con orden judicial se concretó un allanamiento en su domicilio de calle Mendiola, donde se secuestró la misma cantidad de dinero denunciada como sustraída.

Los tres jóvenes quedaron imputados en la causa y la víctima continúa en recuperación.