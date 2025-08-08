Aldosivi Vs. Barracas Central con relato de Eduardo Vignolio

El domingo 10 de agosto Aldosivi visita a Barracas Central en su lucha por mantener la categoría en la Liga Profesional de Fútbol. Por Radio Brisas, desde las 14:30 horas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.
