Aldosivi Vs. Barracas Central con relato de Eduardo Vignolio

El domingo 10 de agosto Aldosivi visita a Barracas Central en su lucha por mantener la categoría en la Liga Profesional de Fútbol. Por Radio Brisas, desde las 14:30 horas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.

 

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
