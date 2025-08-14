Ajedrez: Gran fiesta en el Colegio de Abogados

Un gran evento se realizó en la sede del Colegio de Abogados de Dolores, Belgrano 160; los torneos, que en realidad fueron tres, se desarrollaron mediante el llamado Sistema Suizo a 7 rondas, a un ritmo de 12 minutos por encuentro para cada jugador, adosándosele 3 segundos luego de cada movimiento (12+3).

En el certamen superior, reservado para mayores de 18 años, incluyendo a la categoría senior, venció el juvenil marplatense Matías Villordo, siendo escoltado por el pinamarense Leandro Tumini y el organizador Adrián Sosa, de Mar de Ajó, justa en la que dirimieron 26 participantes; entre los seniors el vencedor fue Gabriel Cappelletti de Pinamar, experimentado jugador en la zona platense de los 70’s, secundado por Omar Soria de Mar de Ajó y Domingo Borghetti, de Mar del Plata. Aquí accedieron a la posibilidad de sumar para el Elo, los dolorenses Julián Antonio Torena: 19º, performance 1337 y Celeste Inés Velázquez: 23º, performance 1125.

Se observó con sorpresa la casi nula colaboración de los reconocidos aficionados locales, que se destacan en torneos regionales o de alcance nacional, y también en el ámbito educativo, pero aquí se anotaron como ausentes. Otra oportunidad desperdiciada.

En el torneo reservado para menores de 14 a 18 años de destacó, una vez más y entre 17 jugadores, el pinamarense Tiziano Valent, quien ganó la sub18, escoltado por el local Francisco Melin Mendiguibel y el sanclementino Joaquín Lourenzo. Entre los sub16, con poca concurrencia, asomaron Agustín Abdala (San Clemente) y Octavio Meoqui (Gral. Madariaga). Por los sub14, ante la ausencia de Joaquín Alam, venció Lautaro Ríos (San Clemente), acompañado en el podio por Agustín Batistelli (SC) y Demian Bonzón de Maipú.

Vimos aquí buenas actuaciones de los dolorenses Joaquín Paz y Marcos Echaniz Arnus, 4º y 5º en sub 18, siendo protagonistas durante toda la competencia; también vimos a Santiago Brizuela, Ian Alexander Torena y Elian Cejas (5º, 6º y 8º, respectivamente, en sub14).

Finalmente en la pelea entre los más niños (entre 8 y 12 años), entre 19 partícipes, los podios quedaron así; Sub12: Faustino Medina (GM), Felipe Loza Stark (MdA) y Joaquín Giles Escobar (MdA); Sub10: Leonardo Kevin Torena (Dolores), Camila Askenazi (MdP), Tyrone Julián Torena (D) y Sub08: Genaro Carugatti (P), Francisco Mauad (P) y Alessio Suizzo (SC). También estuvieron los locales Leandro Basterrica, Renata Galeliano, Dolores Zabaljauregui (7º, 8º y 9º en sub12) y Alexis Shaiel Torena (7º en sub08).