En el Salón Blanco de la Municipalidad se realizó el Torneo Infanto Juvenil de Ajedrez, con niños de entre 6 a 18 años.

El evento estuvo a cargo del profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Gustavo Navarro.

Participaron alrededor de 40 jugadores de distintas localidades como Florencio Varela, Mar del Plata, Maipú y Dolores. Para muchos, fue su primer torneo.

Los ganadores de cada categoría recibieron su premio. En categorías Menores: sub 8, Caetano Etchart y Liz Chantal Benítez; sub 10, Joaquín Giles y Victoria Nuñez Carugatti; sub 12 Braian Bolis y Ailén Parodi.

En Categoría juveniles: sub 14, Joaquín Alam y Eva Alicia López; sub 16, Mateo Elhalem y sub 18, Francisco Mendiguibel.