Se conmemoró el Día de la Independencia

En el Club Ever Ready se llevó cabo el acto oficial por el Día de la Independencia, con la presencia del Intendente Camilo Etchevarren. Además, participaron integrantes del Gabinete Municipal, Concejales, Consejeros Escolares, autoridades educativas, Reina y Princesas de la Fiesta Nacional de la Guitarra, miembros de fuerzas de seguridad, representantes de instituciones, docentes, alumnos y vecinos.

Con la interpretación de Aurora, a cargo de la Banda Municipal, bajo la dirección de Federico Lera, se dio por iniciado el acto, quienes posteriormente ejecutaron el Himno Nacional Argentino.

A continuación, el Cura Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores Presbítero Alejandro Mengucci, brindó una oración.

Fue invitada a hacer uso de la palabra la Directora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1 “Osvaldo Magnasco”, Profesora Karina D´Amore:

Sr. Intendente Municipal

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante y señores Concejales.

Señora Presidente del Consejo Escolar y señores Consejeros.

Señora Inspectora Jefe Distrital

Autoridades civiles, fuerzas de seguridad, eclesiásticas, inspectores de enseñanza de las distintas ramas y representantes de entidades de bien público.

Docentes, alumnos y público en general.

Nos encontramos reunidos como cada año para conmemorar el día de nuestra Independencia y hoy quisiera invitarlos a ser parte de una reflexión colectiva sobre ella, que fue proclamada un 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán.

¿Alguna vez nos sentimos encerrados, presos de nuestras propias acciones? ¿Debería sucedernos con frecuencia o deberíamos intentar destacar nuestra libertad? Lo cierto es que la decisión de querer ser independiente no se toma de un día para el otro. Primero es un pensamiento que llega y se instala formando mucho más que un concepto, que finalmente se concretará o no. Pero mientras tanto eso sucede, ese proceso va imponiéndose lentamente y se piensan cosas tales como: la importancia de no depender del otro, de dejar de estar pegado algo y en ocasiones hasta supone dejar de sentirse un peso en la vida de alguien.

Pero hablar de independencia, es mucho más profundo, porque supone una invitación hacia la libertad, aquella que se presenta en ciertas ocasiones, como una seductora idea de que ya no se le debe nada a nadie o algo así como: “ahora hago lo que elijo hacer”; pero esta invitación solo puede ser posible si se piensa con responsabilidad y respeto. Porque decidir ser independiente también presenta consecuencias de las que indiscutiblemente hay que hacerse cargo. Y yo me pregunto y les pregunto: ¿siempre somos responsables y nos hacemos cargo de nuestras acciones? ¿Defendemos nuestros ideales o sólo simpatizamos con el otro cuando las promesas llueven como ofertas?

Recordemos que las consecuencias de estas decisiones que tomamos, pueden ser aciertos y podrán disfrutarse, pero también habrá errores de los cuales debemos hacernos cargo. Y de eso se trata la libertad, de convencerse que la conquistamos no sólo para gozarla, sino también para respetarla; y el respeto no se impone: el respeto se gana. De los errores debe renacer la esperanza y el buen tino para no cometerlos nuevamente.

A veces pienso que todo lo obtenido por aquellos hombres y mujeres, nuestros patriotas, hace poco más de dos siglos atrás, y por ser natural para nosotros, no es aprovechado al máximo, o tal vez debemos valorarlo más, porque como dije antes, un proceso puede durar años, como lo fue aquella ruptura con la España dominante. ¡Tanto lucharon esos hombres y mujeres para lograrlo; algunos hasta pagaron el precio con su propia vida! Por eso los invito a pensar ¿cuántos sacrificios verdaderos sentimos que estamos dispuestos a dar por nuestra Patria? Cuántos de nosotros moriríamos hoy por salvarla? Y claro, vale destacar que es otra época, que demanda de otros compromisos y esfuerzos para cuidarla y respetarla y sobre todo para aprender a vivirla plenamente.

Por último, me gustaría compartir con ustedes esta reflexión: Un país sale adelante cuando sus habitantes trabajan con dignidad para lograrlo y nosotros como educadores les queremos pedir que juntos sigamos sembrando en este suelo argentino semillas de justicia, fraternidad, unión, solidaridad, comprensión, diálogo, respeto y responsabilidad. Enseñémosle a las próximas generaciones que estos valores son los que verdaderamente nos harán seguir siendo libres.

Tenemos que sentirnos orgullosos de ser argentinos, pero por sobre todo, tenemos que sentirnos merecedores de nuestros antepasados que nos heredaron lo más preciado que puede desear un ser humano: la libertad.

¡Que tengamos un feliz día de la Independencia!