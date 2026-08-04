DOLORES – UN APREHENDIDO Y UN VEHÍCULO SECUESTRADO TRAS DISPAROS Y AMENAZAS

Un episodio de violencia y amenazas se registró en nuestra ciudad, cuando un hombre que se retiraba del domicilio de su madre advirtió la presencia de una camioneta que frenó bruscamente frente a la vivienda.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del 2/8, en una vivienda situada en calle García Cuerva.

Desde una camioneta Ford EcoSport blanca, en la que se desplazaban varias personas, descendió un hombre que habría efectuado varios disparos con un arma de fuego hacia el domicilio.

Antes de retirarse del lugar, el agresor habría proferido amenazas contra los moradores, anticipando que regresaría y que la situación no quedaría allí.

A partir de la denuncia se inició una investigación, en la que intervinieron efectivos de la DDI, UPPL y del GTO, quienes llevaron adelante distintas tareas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del episodio.

Como resultado de esas diligencias, una persona fue aprehendida y se procedió al secuestro de un vehículo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Amenazas agravadas” e interviene la UFI y J N° 04 del Departamento Judicial Dolores.