MAÑANA INÉS ESTÉVEZ REGRESA A DOLORES PARA PRESENTARSE EN EL TEATRO UNIONE

En el marco de la celebración por el camino hacia su 150° aniversario, el Teatro Unione recibirá mañana, 17 de julio, a una de las artistas más reconocidas del país y orgullo de la ciudad: Inés Estévez, quien regresará a su Dolores natal para protagonizar la obra “El hombre inesperado”, junto a Germán Palacios.

La presentación comenzará a las 21 Hs y tendrá un significado muy especial para la comunidad dolorense, ya que marcará el reencuentro de la actriz con la ciudad que la vio nacer.

“El hombre inesperado” es una propuesta teatral de gran calidad artística que reúne a dos figuras destacadas de la escena nacional y promete una noche inolvidable para los amantes del teatro.