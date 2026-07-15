TRES ALLANAMIENTOS EN DOLORES: DOS APREHENDIDOS Y SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y OTROS ELEMENTOS

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, personal de la Delegación Dolores de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas llevó adelante tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 y del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Dolores.

Los procedimientos contaron con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y de la Estación de Policía de Seguridad de Dolores. Como resultado de los operativos fueron aprehendidos dos hombres, de 53 y 33 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los allanamientos se secuestraron marihuana y cocaína, teléfonos celulares, balanzas y recortes de nylon. Además, los efectivos incautaron un revólver calibre .22 con siete cartuchos encamisados y una vaina servida, así como una carabina calibre .22 equipada con mira telescópica, un cargador y varias municiones.