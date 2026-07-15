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GESTIÓN: EL MUNICIPIO AVANZÓ CON OBRAS EN LAS ESCUELAS RURALES

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de mejora en establecimientos educativos de la ciudad, con el objetivo de brindar espacios más seguros, cuidados y agradables para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.
En esta oportunidad, se realizó la pintura integral del exterior de la Escuela Rural N.º 6. Además, se incorporaron nuevos juegos para que los chicos puedan disfrutar de un espacio renovado durante los recreos y las actividades al aire libre.
Asimismo, se llevaron adelante trabajos de pintura en todo el exterior de la Escuela Rural N.º 29, mejorando las condiciones edilicias y contribuyendo al mantenimiento de la institución.
Estas acciones son fundamentales para acompañar el desarrollo de las escuelas y fortalecer los espacios educativos, garantizando mejores condiciones para el aprendizaje.


 

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