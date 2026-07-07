Una mujer murió tras un choque frontal en la ruta 88

El siniestro ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 17. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil Renault Clio de color plateado y una camioneta que remolcaba un tráiler con un caballo. Trabajaron en el lugar equipos de emergencia.

Según la información conocida hasta el momento, el impacto involucró a un automóvil marca Renault Clio y una camioneta Ford F-100 que trasladaba un caballo en un tráiler.

Como consecuencia del siniestro, una mujer murió tras quedar atrapada en el interior del automóvil. Al momento de los primeros reportes, personal policial, de emergencias y bomberos del cuartel Batán trabajaron en el lugar.

En tanto, el conductor de la camioneta se encontraba lúcido. En ese marco, personal médico del SAME decidió trasladarlo en una ambulancia a un nosocomio para su mejor observación.