Incluir en Movimiento de Banco Provincia: Tarde de juegos, arte y educación financiera en General Conesa

El ciclo itinerante de Banco Provincia retoma su recorrido por los municipios bonaerenses con su propuesta de educación financiera, juegos y actividades participativas para toda la comunidad. La primera parada de 2026 será en la Plaza San Martín el jueves 9 de julio.

Por tercer año consecutivo, el colectivo verde de Incluir en Movimiento se pone en marcha y sale a recorrer la provincia de Buenos Aires con una propuesta que combina educación financiera con actividades culturales y recreativas para toda la familia. La primera parada de 2026 será el jueves 9 de julio en la Plaza San Martín de General Conesa, en el partido de Tordillo, de 14 a 16.30.

En esta oportunidad, el ciclo de educación financiera de Banco Provincia coincide con la Fiesta Popular organizada por el municipio de Tordillo para celebrar el 9 de julio, que contará con diversas actividades desde las 11 de la mañana, entre ellas el tradicional desfile cívico, institucional y tradicionalista.

La propuesta de Incluir en Movimiento está diseñada para que niñas, niños, jóvenes, personas mayores y familias puedan aprender y participar de manera dinámica, en un entorno pensado para el entretenimiento y la reflexión, a través de diferentes estaciones temáticas que funcionan de manera simultánea.

Entre las diferentes actividades se encuentran: Viaje Financiero, una obra de teatro participativa sobre Cuenta DNI y Cuenta DNI Comercios; la tradicional Mateada Banco Provincia, que en esta oportunidad estará acompañada con chocolate caliente y churros; un espacio de juegos como memotest, sopa de letras y ruletas con contenidos de educación financiera; la estación Date un Baño de Inversión, inspirada en la campaña institucional; el Club de Títeres destinado a las primeras infancias; y una Estación Artística para aprender y crear a través de la pintura.

Durante las mateadas se realizarán dos charlas: una destinada a personas mayores, con el objetivo de fomentar el uso seguro de herramientas digitales y la prevención de estafas; y otra a cargo de un equipo de la Fundación Huésped, que compartirá herramientas para la prevención de la ludopatía y el grooming, dos problemáticas que requieren cada vez mayor concientización y acompañamiento comunitario.

También estará la banda oficial del ciclo: Houston y los Problemas que, por tratarse de una jornada especial, abrirá el espacio musical del festival con su repertorio de clásicos del rock nacional.

Con esta primera escala en Tordillo, Incluir en Movimiento vuelve a ponerse en marcha para seguir recorriendo la provincia y acercando educación financiera, inclusión digital y propuestas recreativas a miles de bonaerenses.

El ciclo forma parte del Programa Incluir, que la banca pública bonaerense lanzó en 2020 para promover el acceso a herramientas financieras y digitales que contribuyan a una mayor autonomía económica de la comunidad. A través de experiencias recreativas, espacios de intercambio y propuestas educativas, la actividad busca acercar conocimientos sobre el uso de aplicaciones digitales, fomentar hábitos financieros responsables y brindar información clave para una utilización segura de los servicios financieros.