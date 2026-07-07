Jones Huala fue reubicado en la cárcel federal de Esquel por orden de la Justicia

El líder de la RAM fue alojado en la Unidad Penal Federal N°14 luego de que un juez intimara al Servicio Penitenciario Federal a ejecutar el traslado.

El líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido acusado de su presunta participación en actos de violencia en el Sur de la Argentina, fue traslado de cárcel este lunes luego de que la Justicia intimó al Servicio Penitenciario.

La Gremial de Abogados confirmó que en las últimas horas se concretó la derivación, después de semanas de insistencia, de Jones Huala a la cárcel federal de Esquel, Chubut, para poder estar más cerca de sus familiares.

“El Servicio Penitenciario Federal (SPF) finalmente decidió abandonar la rebeldía procesal en que se hallaba y obedecer, después de un mes, a la orden del juez federal de Bariloche de trasladar a Facundo a la cárcel de Esquel para seguir allí con la prisión preventiva”, destacó el documento de La Gremial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, indicaron en el escrito que se intimó al SPF y “se le dio un plazo improrrogable de 12 horas al director para que informara el estado del trámite y lo que se estaba haciendo en la ejecución del traslado”.

Jones Huala fue extraditado en dos oportunidades a Chile para ser juzgado por el incendio de una propiedad privada y la portación ilegal de un arma de fuego. Allí la Justicia lo condenó a nueve años de prisión, pero luego se le otorgó la condicional, por lo que, pese a que dicho beneficio había sido revocado, ya no se sabía dónde estaba.

Recién se lo detuvo en 2023 en El Bolsón, Río Negro, y días después fue extraditado nuevamente hasta Chile para que concluya con su condena, por lo que en agosto de 2024 fue expulsado del país vecino.

En la actual causa se lo investiga por su presunta vinculación con los diversos actos violentos con la RAM con el objetivo de interponer sus ideas a través del ejercicio de la violencia, cometiendo atentados y hechos vandálicos.

Cómo es la cárcel en la que está ahora preso

Este lunes Jones Huala fue derivado hasta la Unidad Penal N°14, la cual es considerada de Categoría C y solo para hombres.

La web oficial detalla que se trata de un establecimiento cerrado de mediana seguridad que cuenta con seis pabellones comunes y una Casa de Preegresos distribuidas en seis pabellones.

Los internos alojados pueden estudiar los niveles primario, secundario y universitario, además de que cuenta con una biblioteca.

Respecto al trabajo, la unidad cuenta con talleres productivos como, por ejemplo, panadería, herrería, chapa y pintura, carpintería, horticultura y bloquearía.