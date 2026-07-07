Reapareció Espert: Presentó un escrito ante el juez por la causa de lavado de activos

A través de un comunicado en redes sociales, el economista y exdiputado libertario pidió “transparencia y respeto” por las garantías constitucionales.

En medio de la euforia por el triunfo del Seleccionado Argentino en el Mundial 2026, reapareció públicamente el exdiputado nacional José Luis Espert. A través de X, relató que se presentó ante el Juzgado Federal de San Isidro N° 2, mencionó haber aportados “pruebas relevantes” y cuestionó la investigación del fiscal.

El excandidato de La Libertad Avanza compareció frente al juez Lino Mirabelli en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos a partir de una transferencia de 200.000 dólares que habría recibido en enero del 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.

Según el expediente abierto, la firma que le habría girado esa suma de dinero a Espert está vinculada a la organización del empresario argentino Fred Machado, quien fue declarado culpable en los Estados Unidos en una causa por lavado de dinero.

José Luis Espert no respondió preguntas del juez Mirabelli y al salir de los tribunales de San Isidro explicó que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”.

“No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”, sintetizó el economista en el comunicado que compartió a través de X.

Los letrados de Espert aportaron, además, once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre del 2019. Según trascendidos, estos mensajes “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago” investigado, calificándolos como documentos de la época “técnicamente inalterables y verificables”.

Bajo esto, los abogados solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

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