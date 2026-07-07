¡VAMOS ARGENTINA! La Selección directo a cuartos: le ganó 3 a 2 a Egipto en un final épico

La Selección Argentina de fútbol dio vuelta un partido increíble para ganarle 3 a 2 a Egipto, con el que perdía 0-2 hasta los 35′ del segundo tiempo y se metió a los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina, que había ganado sus cuatro partidos previos ante Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde, sucumbía ante el oportunismo de Egipto, que aprovechó lo poco que generó.

De todas maneras Argentina no había jugado bien, no tuvo la circulación que caracterizó a este equipo y tampoco estuvo fino en la presión durante casi toda la tarde.

Egipto se adelantó a los 15 minutos con gol de Ibrahim y aumentó su ventaja a los 22′ del complemento en una contra perfecto por intermedio de Zico.

Argentina había tenido la chance de igualar en la primera etapa con un penal que le hicieron a Tagliafico y que Messi no ejecutó bien, permitiendo la atajada de Shobeir Oufa. El propio Messi dispuso de un tiro libre que se estrelló en el palo en ese primer tiempo.

Pero cuando todo parecía perdido, Cuti Romero, la gran figura de la cancha, descontó de cabeza a los 35′, Lionel Messi metió un zurdazo para establecer el empate y en tiempo adicionado, Enzo Fernández convirtió de cabeza el 3 a 2 que le dio la clasificación a la Selección Argentina.

Ahora Argentina se medirá el sábado desde las 22 con el ganador del duelo que más tarde sostendrán Colombia y Suiza.