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La Provincia convocó a paritarias a los estatales tras el ofrecimiento a los docentes

La Provincia retomará la negociación con estatales tras el rechazo de ATE al aumento del 2,5% ofrecido. Este lunes el Gobierno prometió un 7% a docentes.

La Provincia convocó a los estatales luego de la oferta salarial realizada a los docentes este lunes. Cabe recordar que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había rechazado días atrás el incremento del 2,5% ofrecido por la administración de Axel Kicillof por considerarlo insuficiente.

El gremio estatal planteó que el objetivo de la negociación debe ser alcanzar una recomposición salarial que permita que los ingresos de las y los trabajadores bonaerenses superen la inflación y recuperen el poder adquisitivo perdido.

Además del reclamo salarial, ATE solicitó el pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados en todas las jurisdicciones y pidió la derogación inmediata de la Resolución 293.

También reclamaron la convocatoria a mesas técnicas sectoriales en distintos organismos y áreas del Estado provincial, entre ellas OPISU, Ministerio de Mujeres, Instituto Cultural, Patronato de Liberados, Lotería, Niñez, Educación y Salud.

La oferta a docentes contempla un aumento escalonado del 7%
En paralelo, la Provincia presentó a los gremios docentes una propuesta de incremento salarial del 7% escalonado, con una suba del 5% en julio y del 2% en agosto, calculada sobre los salarios correspondientes a junio.

Los sindicatos docentes recibieron la propuesta y la trasladaron a consideración de las bases para definir los próximos pasos. La oferta incluye, además, el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre.

Durante la paritaria docente también se trataron reclamos relacionados con situaciones de violencia contra trabajadores en las escuelas. En ese marco, el gobierno bonaerense propuso sumar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso.

La medida contempla la creación de una Mesa Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad para abordar casos graves o complejos, además de la implementación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, destinada a reforzar acciones de prevención y convivencia escolar.

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