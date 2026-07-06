Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027

El ministro de Economía aseguró que una emisión de deuda en el mercado externo “es una opción, no un objetivo”, por lo que el programa financiero tiene “opcionalidades”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero para lo que resta de este año y todo 2027. Acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el jefe de Hacienda sostuvo que el programa apunta a refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses “a la menor tasa posible”.

“Este es nuestro objetivo y no quiere decir, como dicen algunos, que hay que mostrarle al mercado que tenemos acceso, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero no nos permitimos esas ventanas porque la tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia”, expresó Caputo.

En esa línea, remarcó que una emisión de deuda en el mercado externo “es una opción, no un objetivo”, por lo que el programa financiero tiene “opcionalidades, es decir fuentes de financiamiento alternativas con tasas mucho más baratas”.

Durante su exposición, Caputo destacó que el objetivo central del programa es “clarificar cómo se va a refinanciar el capital de la deuda existente” y consolidar un esquema de estabilidad macroeconómica que permita reducir progresivamente el peso de la deuda sobre la economía.