La provincia de Buenos Aires concentra un tercio de la construcción del país

Son datos de los últimos cinco años. Junto a CABA suman casi la mitad de los 85 millones de metros cuadrados de construcción registrados. La provincia de Buenos Aires concentró alrededor de un tercio de toda la superficie autorizada para construir en Argentina entre 2021 y 2025, consolidándose como el principal distrito en materia de obra privada. Si se suma la Ciudad de Buenos Aires, ambas jurisdicciones reunieron cerca de la mitad de los 85 millones de metros cuadrados registrados durante el período. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano elaborado sobre la base de estadísticas del Indec y al que accedió Agencia DIB, entre 2021 y 2025 se otorgaron 312.272 permisos de construcción por una superficie total de 84,3 millones de metros cuadrados. Tras cuatro años consecutivos de caída, en 2025 la superficie autorizada mostró una recuperación del 6% respecto de 2024, aunque todavía se ubicó por debajo de los niveles registrados al comienzo de la serie.

En territorio bonaerense, los municipios con mayor volumen de construcción fueron Escobar, Tigre, La Plata, Almirante Brown y Berazategui, todos con más de un millón de metros cuadrados autorizados durante el período analizado. También se destacan General Pueyrredón (Mar del Plata) y Bahía Blanca entre los distritos con mayor actividad constructiva fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Justamente el conurbano, sin contar a la Ciudad de Buenos Aires, lideró ampliamente el ranking nacional con 20,9 millones de metros cuadrados autorizados, el 24% del total nacional. Esta cifra quintuplica al segundo aglomerado, Córdoba (4,2 millones de m²). Si se agrega la CABA, con 12,4 millones de m², el área metropolitana porteña supera los 33 millones de metros cuadrados de superficie permisada en cinco años, concentrando casi el 40% del total registrado en el país.