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Un policía se resistió al robo de su moto en pleno camino Centenario y mató de un tiro a un ladrón

El episodio ocurrió sobre Camino Centenario, donde el sospechoso habría intentado asaltar al uniformado para quitarle su moto. En ese contexto, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y efectuó disparos que impactaron en el presunto ladrón, quien falleció en el lugar.

Por otro lado, los investigadores encontraron un arma sobre la calle, que será peritada para determinar a quién pertenecía. El policía federal, en tanto, resultó herido durante el tiroteo y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica informó El Día, hasta el momento no trascendió el carácter de las heridas ni cuál es su estado de salud.

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