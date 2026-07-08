Trump anuncia el fin de las negociaciones con Irán tras nuevos ataques

“No quiero seguir tratando con ellos. Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas“, se quejó el presidente de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en Ankara que el alto el fuego con Irán “ha terminado” y que no desea seguir tratando con Irán.

En declaraciones a periodistas junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump advirtió que ya no quiere dialogar con funcionarios iraníes.

“Para mí, creo que ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos… Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas. Si tuvieran armas nucleares, las usarían. Por lo que a mí respeto, esto (el alto el fuego) ha terminado”, se quejó.

Trump expresó escepticismo respecto a futuras negociaciones y subrayó que consultaría a sus negociadores, pero calificó el trato con funcionarios iraníes como una “pérdida de tiempo”, acusándolos de deshonestidad.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que los representantes iraníes aceptan en privado términos relativos a las armas nucleares, pero niega públicamente esos acuerdos después de concluidas las reuniones.

“Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso”, afirmó.

Concluyó que, aunque técnicamente las negociaciones podrían continuar, considera que el proceso actual llegó a su fin.

En una nueva ronda de escalada de tensiones iniciada el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra 80 objetivos iraníes y, en respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.