DOLORES: PRINCIPIO DE INCENDIO MOVILIZÓ A BOMBEROS

En la noche de este sábado se registró una salida de Bomberos a raíz de un llamado que alertaba sobre un incendio en una vivienda ubicada en calle San José.
Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que el foco ígneo se originaba en la chimenea de una estufa hogar.
Los bomberos indicaron al dueño la necesidad de realizar tareas preventivas sobre la chimenea, incluyendo el acceso al techo de la vivienda, con el objetivo de eliminar posibles focos calientes y evitar una reactivación del incendio.
Sin embargo, el propietario se negó a permitir el ingreso y manifestó que él mismo se haría cargo de esas tareas. Ante esa decisión, el personal interviniente le explicó los riesgos que implicaba no efectuar el procedimiento recomendado.
En el operativo también participaron policía, personal de la Secretaría de Seguridad y Emergencias medicas, quedando asentada la negativa del propietario a la intervención preventiva de los bomberos.