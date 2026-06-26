AVANZAN LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa realizando trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad.

En esta oportunidad, se realizaron tareas de reparación de pavimento en la esquina de Brandsen y Chascomús, una intervención destinada a favorecer una circulación más segura para vecinos y conductores.