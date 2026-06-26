Este viernes se llevó a cabo en el Paseo de la Guitarra el tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera.

Alumnos de distintas instituciones educativas realizaron la promesa de lealtad a la enseña nacional, reafirmando los valores de respeto, compromiso, solidaridad y amor por la Patria.

El acto contó con la presencia del intendente Juan Pablo García, autoridades municipales, educativas, docentes, familias y vecinos, quienes acompañaron este momento en la vida de los estudiantes.

Con la participación de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino y palabras alusivas, la ceremonia se desarrolló en un marco de profundo respeto y sentimiento patriótico.