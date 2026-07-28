BELGRANO: CUATRO PERSONAS CONDENADAS A PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO POR CAZA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE

El Comando de Prevención Rural General Belgrano informa que, en el marco de una investigación llevada adelante por la UFI Descentralizada de Chascomús, perteneciente al Departamento Judicial Dolores, se hizo efectiva la detención de cuatro ciudadanos mayores de edad, oriundos de la ciudad de La Plata, quienes fueron condenados a cumplir una pena de prisión de efectivo cumplimiento por infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, tras haber dado muerte ilegalmente a un ejemplar de ñandú, especie protegida. La ley prevé penas de prisión para determinados supuestos de caza ilegal de fauna silvestre.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio, cuando personal del Comando de Prevención Rural General Belgrano, durante un operativo de prevención desarrollado en la zona rural del Paraje Ibáñez, interceptó a cuatro personas que se encontraban cazando con perros galgos. En el procedimiento se constató que los involucrados habían cazado un ejemplar de ñandú, motivo por el cual se procedió a su aprehensión, medida que fue avalada por la Fiscalía interviniente.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, se reunieron diversos elementos probatorios, se recibieron las declaraciones indagatorias de los imputados y, en virtud de las pruebas incorporadas a la causa, la Fiscalía solicitó sus detenciones, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías interviniente.

Los condenados permanecieron inicialmente alojados en una dependencia policial y posteriormente fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 37 de Barker, partido de Benito Juárez, donde cumplirán la pena de prisión de efectivo cumplimiento impuesta por la Justicia.

El Comando de Prevención Rural General Belgrano reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación vigente, destacando el trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para investigar y sancionar este tipo de delitos contra el patrimonio natural.