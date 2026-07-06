EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE ESTABILIZADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar mejores condiciones para todos los vecinos.

En esta oportunidad, las tareas se realizaron en el Barrio Favaloro, donde se ejecutaron trabajos de estabilizado para mejorar el estado de las calles y facilitar el tránsito diario.

Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, los trabajos continuarán de acuerdo con el cronograma previsto.