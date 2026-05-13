Tras la marcha universitaria, el Gobierno redobla la apuesta: “La ley de financiamiento nació muerta”

Alejandro Álvarez sostuvo que así se manifiesten 100 mil personas o cinco millones, “la restricción presupuestaria sigue ahí”.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reafirmó este miércoles la dura postura del Gobierno de Javier Milei tras la masiva marcha federal universitaria. Y si bien consideró que “tienen derecho a manifestarse”, dejó en claro que “la ley de financiamiento nació muerta”, pese a ser aprobada y ratificada por el Congreso.

“Podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, dijo Álvarez, un día después de la contundente manifestación que congregó a cientos de miles de estudiantes, trabajadores universitarios y otros integrantes de la comunidad educativa en todo el país para pedir que se cumpla con la ley de Financiamiento Universitario.

“La ley de Financiamiento nació muerta, porque viola el principio presupuestario”, insistió antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente. “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”, amplió en declaraciones a radio Mitre.

Cabe recordar que en las últimas horas la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la ley, en un expediente que ya atravesó las instancias inferiores y ahora espera una definición del máximo tribunal.

Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.

Marcha universitaria y examen de ingreso

En otro tramo de la entrevista, Álvarez hizo referencia a la imponente movilización no sólo en Buenos Aires sino en ciudades del interior. “Es un sistema democrático donde siempre hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un Gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen”, señaló.

Y agregó: “Esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen por elecciones, no quien junta más gente. Vos podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Y agregó: “Ojalá haciendo manifestaciones pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron”.

En tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias negó que vayan a establecer la obligatoriedad de un examen de ingreso para las universidades públicas. “Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos. Nosotros podemos autorizar, por ejemplo, está autorizado cobrar a los extranjeros y la universidad no lo hace”, expresó.

“A pesar de que en algunas carreras es significativo el número de extranjeros, ellos hablan del 4 por ciento, el 3 por ciento, confundiendo el tema de residencias, de DNI. Es una persona que viene a estudiar acá y luego se va del país. La Argentina es un país abierto: la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, consideró el funcionario.