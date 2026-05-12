La Provincia denuncia un nuevo recorte en fondos de salud

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que el recorte se da en plena suba de enfermedades respiratorias, caída de la vacunación y crisis de medicamentos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció un nuevo recorte de Nación en el presupuesto de salud. Se trata de partidas destinadas al fortalecimiento de los sistemas provinciales, medicamentos, el Incucai y la obtención de vacunas, entre otros sectores.

En medio de un crecimiento de la demanda en hospitales públicos (un 12% desde que asumió Javier Milei) y un 90% de ocupación en los nosocomios bonaerenses, desde la administración de Axel Kicillof volvieron a remarcar las consecuencias del recorte y resaltaron la necesidad de tener un Estado presente.

Así lo hizo saber el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien destacó que en plena suba de enfermedades respiratorias, caída de coberturas de vacunación y crisis en el acceso a medicamentos, el Gobierno de Milei decidió “volver a recortar el presupuesto sanitario”.

“Recortan $25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales, $20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica, fondos para vacunas, VIH, tuberculosis, hepatitis, salud sexual y hasta recursos del Incucai”, señaló el funcionario a través de la red social X.

Lo hizo a partir de una publicación del diputado nacional Pablo Yedlin, quien destacó recortes por 5.000 millones en fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud y otros 500 millones de vacunas. “Hoy en el anexo 1 de la decisión administrativa 20/26, @madorni y @LuisCaputoAR deciden que el ‘magro’ presupuesto que consiguieron votar en ambas cámaras del Congreso, eran “demasiados recursos”, por lo que en mitad de una crisis sanitaria descomunal, le quitan al @MinSalud_Ar de @Mariolugones_ar $63.000.000.000 (es decir 63 mil millones de pesos)”, escribió Ydlin.

En este contexto, Kreplak cargó, como hace una semana atrás, contra la Rosada por el recorte al presupuesto sanitario. “Después se preguntan por qué faltan vacunas, por qué se saturan las guardias o por qué reaparecen enfermedades que estaban controladas. Cuando el Estado se retira del cuidado, las consecuencias las paga la gente”, cerró.