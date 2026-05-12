CASTELLI: UN AUTO Y UN TREN PROTAGONIZARON UN CHOQUE SIN VÍCTIMAS

Un siniestro vial se registró este martes en el kilómetro 171 de la Ruta 2, en sentido descendente, a la altura de Castelli, cuando un automóvil fue embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel sin barreras.

El hecho involucró a un Renault Mégane conducido por un hombre de 52 años, domiciliado en esa ciudad.

El vehículo cruzaba las vías cuando fue impactado en la parte trasera lateral del lado del acompañante por un tren de Trenes Argentinos que se dirigía desde Retiro hacia Mar del Plata.

A pesar de la magnitud del episodio, tanto el conductor como los 258 pasajeros que viajaban en la formación resultaron ilesos.

De manera preventiva, el automovilista fue asistido y trasladado al hospital municipal de Castelli, donde se le realizaron controles médicos que confirmaron que no presentaba lesiones.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal vial y equipos de salud.