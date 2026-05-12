VIVORATÁ: ENCONTRARON MUERTO A UN HOMBRE AL COSTADO DE LA RUTA 2

Fue a la altura de La Armonía. La víctima tenía 75 años y se encontraba en estado de indigencia.

Un hombre de 75 años en estado de indigencia fue encontrado muerto ayer al costado de la ruta 2, a la altura de La Armonía.

El hallazgo se registró a las 18.30 a la vera de la autovía, y según indican las primeras versiones la víctima habría fallecido por causas naturales, ya que no presentaba lesiones de relevancia visibles. No obstante, la confirmación oficial de que no fue blanco de un ataque de terceros ni sufrió un accidente de tránsito se producirá una vez realizada la autopsia al cadáver, señalaron las fuentes del caso.