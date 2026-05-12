VIVORATÁ: ENCONTRARON MUERTO A UN HOMBRE AL COSTADO DE LA RUTA 2

Fue a la altura de La Armonía. La víctima tenía 75 años y se encontraba en estado de indigencia.
Un hombre de 75 años en estado de indigencia fue encontrado muerto ayer al costado de la ruta 2, a la altura de La Armonía.
El hallazgo se registró a las 18.30 a la vera de la autovía, y según indican las primeras versiones la víctima habría fallecido por causas naturales, ya que no presentaba lesiones de relevancia visibles. No obstante, la confirmación oficial de que no fue blanco de un ataque de terceros ni sufrió un accidente de tránsito se producirá una vez realizada la autopsia al cadáver, señalaron las fuentes del caso.
Por el momento, la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita inició una investigación penal caratulada “Averiguación causales de muerte”, cuyas primeras medidas se realizarán en las próximas horas. En el lugar del hecho trabajaron efectivos del Destacamento Vial Vivoratá y miembros del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que arribaron en una ambulancia y constataron el deceso.