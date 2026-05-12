La senadora libertaria Monte de Oca fue elegida presidenta de la Bicameral de DNU

Además, la senadora salteña Flavia Royón asumió como secretaria. Los senadores del peronismo volvieron a cuestionar que no tienen asignados los lugares que les corresponden.

La senadora libertaria María Belén Monte de Oca fue elegida como presidenta de la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo.

En una jornada marcada por una nutrida agenda de comisiones, la reunión se llevó a cabo en el Salón Illia, donde el senador peronista Mariano Recalde reclamó que a su interbloque no se le asignaron los lugares que les corresponden.

“Una vez más, pero esta vez de una manera mucho más grosera, y sin ningún margen de interpretación, porque hay una ley que expresamente establece la forma en que debe constituirse esta comisión bicameral, no se ha respetado la proporcionalidad, la representación política, derivada del voto popular”, subrayó el porteño.

En ese sentido, afirmó que al interbloque Popular, de 23 miembros, “le corresponderían tres lugares” y “¡ni siquiera se ha designado a ninguno!”. “Cero representación política del bloque con más miembros de la Cámara de Senadores, la primera minoría”, cuestionó.

Tras ello, tomó la conducción Monte de Oca y expresó: “Es un honor y una responsabilidad enorme presidir esta comisión, una comisión que pretendo desarrollar con el diálogo que corresponde”.

A su turno, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley también objetó la conformación y, en virtud de eso, dijo que el bloque se reservaba el cargo de la vicepresidencia “para otra oportunidad”.

Desde el sector de los aliados de La Libertad Avanza en el Senado, la jujeña Carolina Moisés propuso a la salteña Flavia Royón como secretaria.

Por otra parte, se definieron los martes a las 11 como día y hora de reunión. Monte de Oca informó que se les iban a entregar carpetas que contenían “todo lo pendiente para trabajar”. “Hay varios asuntos para tratar, así que la semana que viene seguro nos estaremos reuniendo nuevamente”, cerró.

Por el Senado integran la bicameral María Belén Monte de Oca, Patricia Bullrich, Luis Juez (LLA), Gabiela Valenzuela (UCR), Flavia Royón (PLS) y Carolina Moisés (CF). Mientras que por Diputados se encuentran Lisandro Almirón, Giselle Castelnuovo, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Luis Petri (LLA), María Teresa García, Diego Giuliano y Vanesa Siley (UP).