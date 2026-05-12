Bicameral del Niño: LLA se quedó con los principales cargos y el PJ anticipó que irá a la Justicia por los lugares

La comisión se conformó con polémica porque dos oficialistas se quedaron con la presidencia y vicepresidencia. Además, los senadores opositores denunciaron que la constitución es “antirreglamentaria e ilegal”. Apuran resolución sobre el concurso público.

La Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se conformó este martes en el Salón Illia y hubo polémica: La Libertad Avanza se quedó con los principales cargos y, además, los senadores peronistas reclamaron por lugares, denunciaron que la constitución de la comisión es “antirreglamentaria e ilegal” y anticiparon que irán a la Justicia.

Al poseer el oficialismo y sus aliados la mayoría en la bicameral -hasta el momento-, resolvieron convocar este mismo jueves a las 12 para tomar una resolución en torno al concurso público para la elección del nuevo/a defensor/a.

En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados avaló el pliego de María Paz Bertero, objetada por LLA, que también rechazó el procedimiento llevado a cabo. El reglamento votado en ese momento estableció que el concurso tenía una vigencia de 180 días desde la elevación de la terna por parte de la bicameral, lo que ocurrió el 22 de septiembre pasado. Con lo cual, estaría caído. La intención del oficialismo es, además, iniciar uno nuevo.

Propuesta por Carmen Álvarez Rivero, fue designada presidenta la senadora libertaria Vilma Bedia. Inmediatamente después, presentado por Santiago Santurio, el oficialismo y sus aliados avalaron al diputado oficialista Nicolás Mayoraz como vicepresidente.

Sentados ambos en la mesa de conducción, Bedia leyó un breve discurso: “No solo venimos a cumplir un trámite, sino una responsabilidad que nos va a medir la historia”. Y mencionó a Lucio Dupuy y Ángel López, “dos argentinos que el Estado no llegó a proteger, dos vidas que se apagaron por maltrato, por desidia, por fallas del sistema. Ellos son el grito que nos ocupa hoy y la razón por la que esta comisión y el próximo defensor de niñas, niños y adolescentes deben estar a la altura”. “El maltrato no tiene género, no tiene bandera, venga del padre, la madre o el Estado”, agregó.

“Esta designación me honra. Es una comisión muy importante, que tiene mucho trabajo por delante”, dijo escuetamente Mayoraz y se le dio la palabra a la senadora del bloque Justicialista Anabel Fernández Sagasti, quien arrancó: “Esta constitución es totalmente antirreglamentaria e ilegal”.

En ese sentido, señaló que “el único bloque opositor (del Senado) no tiene representación en esta bicameral”, y esto “no solo atenta contra el propio reglamento del Senado sino contra la Ley 26.061, que en su artículo 49 establece que la composición de esta bicameral debe ser respetando la proporción en la representación política. No dice ‘en la medida de lo posible, ni los vericuetos que están usando para robarnos lugares”.

La mendocina aseguró que al interbloque Popular le correspondían dos miembros. “Acá no se trata de nada político, sino una cuestión democrática, republicana e institucional, que ustedes están violando”. “La vicepresidenta (Victoria Villarruel) no nos ha respondido”, reveló y avisó: “Vamos a judicializar la composición de esta comisión. No es contra usted (a la presidenta), pero usted está convalidando este hecho ilegal”.

“No estamos poniendo trabas para que esta comisión se constituya, queremos tener los lugares que nos corresponden por nuestras provincias, nuestro bloque y los votos que nos dieron los votantes”, aseveró Fernández Sagasti y completó: “Yo les pido que empecemos con el pie derecho. Si tienen los votos, ¿cuál es el problema que nos den lo que nos corresponde?”.

Al tomar la palabra, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna recordó la sanción de la Ley 26.061 y apuntó contra Mayoraz: “Me da vergüenza y además impugno la designación de la vicepresidencia. ¿Por qué se apuró usted a la vicepresidencia? Para garronear políticamente algo que no corresponde y es contrario a las normas democráticas más básicas”. “Eso es casi de ratas”, lanzó y llamó a Bedia y Mayoraz “rapiñeros de lugares”.

Por su parte, el senador Carlos Linares cruzó a Bedia: “¿Qué sabe usted de Ángel López?”. Lo que provocó la fuerte reacción de Mayoraz y las quejas del oficialismo contra el opositor. Pero el legislador oriundo de Comodoro Rivadavia manifestó: “Un dolo no se puede garronear, no se puede politizar. Esa persona es de mi ciudad y conocemos muy bien el caso. Queremos saber realmente la verdad y que paguen los que tengan que pagar”.

La bicameral está conformada por los senadores Vilma Bedia, Carmen Álvarez Rivero (LLA), Gabriela Valenzuela (UCR), Victoria Huala (Pro); y los diputados Nicolás Mayoraz, Soledad Mondaca, Santiago Santurio (LLA), Juan Carlos Molina y Blanca Osuna (UP).

En la elección de autoridades, la senadora Huala pidió la reserva de las secretarías primera y tercera para el Pro y la UCR, respectivamente.