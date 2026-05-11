Provincias: la quita en transferencias y obra pública supera los $970.000 millones

La readecuación presupuestaria oficial eliminó partidas destinadas a gobernadores y municipios y paralizó obras de agua y saneamiento en distintos distritos.

La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica.

El ajuste se concentró en partidas bajo la órbita de “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y del Ministerio del Interior, afectando recursos destinados a administraciones provinciales y programas de desarrollo regional.

El Gobierno recortó $494.290.000.000 en transferencias para gastos corrientes de las administraciones centrales provinciales y otros $155.710.000.000 en transferencias vinculadas a servicios sociales para el interior del país.

A su vez, el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, dependiente del Ministerio del Interior, sufrió una reducción de $320.711.008.980, eliminando fondos corrientes destinados a distritos provinciales y municipales.

La medida también profundizó la paralización de la obra pública en el interior. El Ministerio de Economía desactivó el programa “Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento”, con un recorte total de $27.641.624.450.

Entre las obras afectadas figuran el Acueducto Vipos en Tucumán, con una baja de $7.359.538.082; el Sistema de Agua Potable de Concordia, con una poda de $4.713.360.000; la Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela, con un recorte de $4.284.053.523; y el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia, en Chubut, con una reducción de $4.121.727.222.

La readecuación presupuestaria consolidó así uno de los mayores ajustes sobre las finanzas provinciales y la infraestructura del interior registrados en lo que va del año.