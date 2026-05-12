Con cambios, fue dictaminado el Tratado de Cooperación de Patentes

La media sanción del Acuerdo fue realizada en 1998. El funcionario Alejandro Cacace señaló: “Le estamos dando a los inventores argentinos la posibilidad de que no tengan que andar peregrinando”. La Coalición Cívica y Unión por la Patria presentaron dictámenes de rechazo.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados pasaron a la firma la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este instrumento fue suscripto por la República Argentina en 1970 y desde 1998 permanece pendiente de consideración tras la aprobación en el Senado.

De todas maneras, el dictamen dejó en reserva el Capítulo II del PCT y, por ser modificado, deberá regresar al Senado por ser la cámara de origen en caso de que se apruebe en el recinto de la Cámara de Diputados.

El Acuerdo logró 57 firmas que fueron de La Libertad Avanza más las rúbricas de la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Independencia, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires e Innovación Federal. Por su parte, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Unión por la Patria presentaron sendos dictámenes de rechazo.

Llamó la atención que el Pro, a través de Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, haya firmado en disidencia.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, explicó que “esto reduce costos, tiempos y trámites administrativos al sistema internacional de innovación”. También agregó que “no concede patentes, ni limita la soberanía de los Estados y no sustituye las oficinas nacionales”. “Es una oportunidad concreta de adhesión inteligente al sistema internacional de ciencia y tecnología”, sintetizó.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) fue defendido por el secretario de la Nación, Alejandro Cacace, quien sostuvo que “somos unos de los países datarios originales”. Además, consideró que “se da en un contexto de una política deliberada del Poder Ejecutivo de integrar a la Argentina en el comercio internacional”.

Del mismo modo, agregó que “está entre los enunciados del Pacto de Mayo por la integración de la Argentina con el mundo”, y consideró que el PCT “implica cooperación y no se resigna la soberanía en patentes”. Además, manifestó que “le estamos dando a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud”.

Sin mencionar a CILFA, Maximiliano Ferraro ironizó contra los funcionarios del Gobierno y los llamó “los desreguladores más locos del mundo”. Luego, consideró que “hacen a la presión de un lobby específico”. Y anticipó la presentación del dictamen de rechazo firmado por el mismo en representación de la Coalición Cívica.

Los puntos centrales de PCT

Tal como adelantó parlamentario.com, el texto del proyecto tendrá la modificación de que la adhesión se hará con reserva del Capítulo II, lo que obligará su regreso a la cámara de origen, algo que no suele ocurrir con los tratados internacionales, cuya letra no se toca, pero en este caso sí la del articulado de la iniciativa.

Tras vencerse el plazo del 30 de abril, las negociaciones del Poder Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar. En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.

Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, finalmente el Gobierno accedió a una reserva sobre el Capítulo II, que habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de la invención.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una nota a la Cámara de Diputados en la que se manifiesta a favor de sostener dicho capítulo, el cual permite “proporcionar una evaluación técnica-jurídica más robusta en una etapa temprana del proceso internacional”.

Por el contrario, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) señaló que “existe una importante cantidad y variedad de países que aprovecharon la reserva al adherirse al PCT. Entre ellos, los Estados Unidos, Suiza, Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Liechtenstein, Corea del Sur, España y Grecia, quienes ingresaron al PCT adhiriendo solamente al Capítulo I, para luego, más adelante, adherir al Capítulo II”.

“En nuestra región, a fines de 2024, Uruguay ratificó el PCT haciendo uso de esta reserva, es decir, ratificando únicamente el Capítulo I. La adhesión al PCT con reserva del Capítulo II también resulta plenamente compatible con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, tanto entre el Mercosur y la Unión Europea como recientemente con los EE.UU.”, agregaron.

El tratado establece que una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas, que hasta ahora son 158. De esta manera, se impide la copia de fórmulas, lo que despierta la advertencia de la industria farmacéutica nacional por la elaboración de medicamentos genéricos, lo que podría encarecer los precios.

Desde el Gobierno destacan que, de adherir al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos, dado que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.