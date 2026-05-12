La Provincia anunció el traspaso de Punta Mogotes a Mar del Plata tras un plan de obras y renovación

El gobierno bonaerense confirmó que, “por una decisión política” del gobernador Axel Kicillof, el histórico complejo balneario será transferido al Municipio una vez finalizadas las obras de modernización previstas en una nueva licitación pública. También garantizaron la continuidad laboral y la prórroga de las concesiones vigentes.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy el inicio de un proceso que culminará con el traspaso del complejo Punta Mogotes de la órbita bonaerense al municipio de General Pueyrredon.

La decisión fue comunicada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la que también se confirmó la apertura de una licitación pública para ejecutar “obras de modernización integral” en el tradicional paseo costero marplatense.

Según explicó Costa, la decisión responde a “una definición política” impulsada por el gobernador Axel Kicillof y contempla que el Municipio reciba el complejo “una vez que concluyan las obras” previstas “en un nuevo esquema licitatorio”.

“La definición política del gobernador Axel Kicillof es que este camino concluya con el traspaso del complejo a la ciudad de Mar del Plata, una vez que terminen las obras previstas en el pliego licitatorio, para que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento”, expresó Costa.

El ministro sostuvo además que la Provincia trabajará de manera conjunta con el municipio durante todo el proceso de transición y renovación del complejo. “Hay una definición política de trabajar junto al Municipio”, señaló.

Modernización

Durante la conferencia, Costa explicó que Punta Mogotes necesita una profunda actualización para mejorar sus servicios.

“El complejo requiere transformaciones y una visión de futuro que permita darle a Mar del Plata un balneario en las condiciones que se merece”, afirmó.

En ese marco, recordó que durante el último año se impulsó un concurso de ideas junto al Colegio de Arquitectos para pensar la renovación integral del predio. Los proyectos ganadores fueron dados a conocer recientemente y servirán como base para el futuro desarrollo urbanístico y arquitectónico del complejo.

El próximo paso, dijo el ministro, será el llamado a licitación pública para adjudicar las nuevas concesiones de los balnearios y avanzar con las obras de infraestructura previstas.

“Vamos a hacer un llamado público para la adjudicación de las nuevas concesiones”, indicó Costa.

Prórroga

El ministro Augusto Costa aseguró que, mientras avance el proceso de modernización y transferencia, “se prorrogarán las concesiones” actuales para preservar las fuentes de empleo. Cabe recordar que la mayoría de ellas vencen este año, entre junio y septiembre.

“Mientras tanto vamos a prorrogar las concesiones vigentes en todos los balnearios, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, remarcó.

Costa calificó además al proyecto como “una oportunidad única para la provincia de Buenos Aires” y consideró que la renovación de Punta Mogotes puede convertirse en un punto clave para potenciar el desarrollo turístico de Mar del Plata.

En ese sentido, el ministro confirmó: “Convocamos al Ejecutivo formalmente a que participe del proceso licitatorio con una gestión compartida y articulada”.

La Capital