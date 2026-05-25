“LA PATRIA SE CONSTRUYE TODOS LOS DÍAS”: EL MENSAJE DEL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA EN EL 25 DE MAYO 

El intendente de Juan Pablo García compartió un mensaje con motivo del 25 de Mayo, en el que puso el foco tanto en el valor histórico de la fecha como en el reconocimiento a vecinas de la comunidad.

En su publicación, el jefe comunal destacó que la conmemoración del Día de la Patria no solo invita a recordar los orígenes del país, sino también a proyectar el futuro “con esperanza y compromiso”, subrayando que la construcción de la Patria es una tarea cotidiana basada en el trabajo, la solidaridad y el respeto.

En ese marco, García resaltó especialmente el homenaje realizado en Dolores a cinco mujeres: Lidia Moisá, Mirta Navarro, Sara Angelinetti, Silvia Dufur y Susana Bevilaqua, a quienes se reconoció por su aporte a la comunidad local.