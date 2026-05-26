Pablo Siccardi jugó en un gran certamen de CABA

Se jugó durante la “semana de mayo” en Torneo ITT 4to. Open Ciudad de Buenos Aires, con sede principal en el Club Argentino de Ajedrez, contando con la inusitada cifra de 303 participantes representantes de 17 países con 74 maestros titulados por la FIDE y 11 de ellos GMI. El ritmo fue de 90´+30″ de adición después de cada movimiento, disputándose por el sistema suizo a nueve rondas. Fue Árbitro principal el AI OI Marcelo Mariano HERMIDA siendo asistido principalmente por los Árbitros Adjuntos AI Nicolás GARCIA y AI Giuliana BOSCO.

Hizo suya la competencia el GMI chileno Rodrigo Vásquez Schroder, quien supo jugar un match por el cetro de la entidad anfitriona contra Oscar Panno allá por 1987; fue escoltado por los MI Kevin Paveto y Licael Roderick Ticona Rocabado (Bolivia), a media unidad de distancia.

El dolorense Pablo Daniel Siccardi se hizo presente otorgando dos byes (ausencias con aviso) en las primeras rondas para luego redondear el 50% de los puntos [3-1-3 más dos byes {½+½} 4½/9, 150º/303, Performance 1961].

Más información detallada puede obtenerse en :

https://s3.chess-results.com/tnr1350936.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30&SNode=S0&tno=1350936&zeilen=99999