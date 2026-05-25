LUCAS SUGO FUE EL BROCHE DE ORO DE UNA EXITOSA Y MULTITUDINARIA EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA

La 12ª edición de la Fiesta de la Torta Argentina cerró este domingo tres jornadas multitudinarias en la Plaza Castelli, consolidándose una vez más como uno de los eventos populares, culturales y turísticos más importantes de Dolores y de toda la provincia de Buenos Aires.

Miles de vecinos, turistas y contingentes llegados desde distintos puntos de la provincia y del país acompañaron el último día de festejos, en una edición que volvió a superar las expectativas por su convocatoria, el movimiento turístico generado y el acompañamiento permanente del público.

La jornada comenzó por la mañana con la Misa de Acción de Gracias por la Patria, en el marco de los festejos del 25 de Mayo.

Uno de los momentos más emotivos del día fue el tradicional Pericón Nacional, que año tras año sigue creciendo en participación y convocatoria. En esta edición, más de 500 bailarines dolorenses y de distintas localidades llenaron la Plaza Castelli de color y tradición, protagonizando una postal cargada de sentimiento patrio que fue acompañada por el aplauso de todos los presentes.

También se realizó la cocina en vivo de la Torta Argentina, a cargo de las hermanas Monzani, quienes continúan el legado de su madre, “Kirki”, pionera en enseñar y transmitir la receta histórica que hoy forma parte de la identidad cultural y gastronómica de Dolores.

El gran cierre musical estuvo a cargo de Lucas Sugo, que desplegó toda su energía ante una Plaza Castelli colmada. Con un show lleno de ritmo, clásicos y una conexión permanente con el público, el artista uruguayo hizo cantar y bailar a miles de personas, poniendo el broche de oro a otra edición inolvidable de la Fiesta de la Torta Argentina.

Sobre el escenario también se presentaron Los de Salta, la histórica formación folklórica con 67 años de trayectoria, que compartió con el público sus canciones más emblemáticas.

La programación artística también contó con la participación de artistas y agrupaciones dolorenses que aportaron talento y diversidad a la celebración. Se presentaron el Ballet Oficial, Grupo La Vuelta y Néstor Buidé, quienes recibieron el reconocimiento y el acompañamiento del público durante cada una de sus actuaciones.

La magnitud de la convocatoria también se vio reflejada en la importante presencia de medios nacionales y regionales que realizaron coberturas especiales desde Dolores. LN+ transmitió en vivo desde la Fiesta, mientras que Radio 10 y Argentina 12 acompañaron la celebración con móviles y entrevistas, reflejando el impacto turístico, cultural y gastronómico del evento.

“Nada más lindo que ver a nuestros vecinos felices, a los emprendedores vendiendo y a las productoras de Torta Argentina dejando bien en alto nuestra gastronomía y nuestras tradiciones. Dolores es el Primer Pueblo Patrio y queremos que también sea reconocida como la ciudad de la Torta Argentina del país”, expresó el intendente Juan Pablo García.