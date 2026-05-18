PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CUANDO LA SANGRE MANDA” DE HORACIO ORTIZ

La Secretaría de Cultura de Dolores invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Cuando la sangre manda. Relatos y crónicas policiales del campo bonaerense”, del escritor castellense Horacio Ortiz.

El encuentro se realizará este jueves 21 a las 18:30 horas en el Polo Cultural Fleury, ubicado en Mitre y 25 de mayo. Contará con la presencia del autor, quien compartirá detalles de esta obra inspirada en relatos y crónicas policiales ambientadas en el ámbito rural bonaerense.

El libro cuenta con prólogo de Oche Califa e ilustraciones de Silvia Antonelli, aportando una mirada artística y narrativa que acompaña cada una de las historias.

Desde la Secretaría de Cultura se invita a vecinos, lectores y amantes de la literatura a ser parte de esta propuesta cultural abierta a toda la comunidad.