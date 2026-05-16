DOLORES: LO SORPRENDIERON EN SU CASA, LO REDUJERON Y SE LLEVARON SUS AHORROS

El hecho tuvo lugar este sábado en un domicilio de calle Belgrano, donde un vecino fue sorprendido por dos personas que ingresaron a su vivienda y se llevaron una importante suma de dinero.

Según habría relatado el propio damnificado, los individuos golpearon la puerta y, al atender, lograron ingresar al inmueble. Una vez adentro, lo redujeron y le exigían la entrega de sus ahorros. Los intrusos se apoderaron de una suma de dinero. Antes de retirarse, lo dejaron atado en un sector de la propiedad y le provocaron una herida en una de sus piernas.