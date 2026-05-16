OBRA DE PIRALI EN ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

La Revista Cultural El Jardín de los Poetas, de la ciudad de San Rafael, Mendoza presentó la antología literaria internacional, en la que fue incluida la poesía del autor de Dolores Juan Carlos Pirali, titulada Dante Alighieri. El libro, de 188 páginas contiene obras de autores de todo el mundo traducidas al castellano. Pirali recibió el reconocimiento Medalla de la Orden de Dante Alighieri, en mérito al siguiente poema.

DANTE ALIGHIERI

¡Oh! Poeta genial, Dante Alighieri,

paradigma sublime de las letras;

influyente en el arte literario

que ganó meritoria fama excelsa.

“La Divina Comedia”, su obra cumbre,

trascendió el universo sin barreras,

en los versos de lira florentina

y expresión de alegórica epopeya.

Fue Beatriz, bella musa inspiradora;

un amor de platónica leyenda,

y en humana pasión de enamorado

entregó su sentir hecho poemas.

El amor fue su tema recurrente;

con ardor expresado en “Vida Nueva”,

en sonetos de lúcidos mensajes,

de profunda emoción y fina verba.

Empapado de sabias reflexiones

que le dieron aliento en su carrera,

y hay un coro de duendes con sus loas

al fecundo talento de las letras.

Autor:Juan Carlos Pirali