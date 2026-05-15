DOLORES: CAYÓ EN PLENA CALLE UN HOMBRE CON PEDIDO ACTIVO POR ABUSO AGRAVADO

Este sábado, en la intersección de Pringles y Pilotto de la ciudad de Dolores, se llevó a cabo un procedimiento de identificación en la vía pública que derivó en la constatación de que un hombre de 42 años registraba un requerimiento judicial activo.
Según se informó, la medida está vinculada a una causa en instancia de ejecución de condena, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Dolores.
Tras la verificación correspondiente, se dispuso que el individuo permanezca alojado en la dependencia local hasta la recepción de nuevas directivas previstas para los próximos días hábiles.