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DOLORES- VIOLENTO IMPACTO: SE LLEVÓ PUESTOS DOS AUTOS ESTACIONADOS

Un siniestro vial se registró en la noche de este sábado en Dolores, cuando un automóvil impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Quadri al 900, donde por motivos que se tratan de establecer, un Fiat Uno conducido por un hombre colisionó contra un Citroën C4 y un vehículo Ford que estaban estacionados en la vía pública.

Como consecuencia, el conductor del Fiat fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al nosocomio local para su atención.
En el lugar trabajaron servicios de emergencia y personal policial.

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