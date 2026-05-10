Mar del Plata: Tras la ciclogénesis, reabrieron el Paseo Dávila

El municipio habilitó nuevamente el tránsito peatonal y vehicular este domingo, luego del fuerte temporal que afectó a Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica entre el viernes y el sábado.

Luego de las intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y una importante sudestada producto de la ciclogénesis que afectó a gran parte de la Costa Atlántica entre el viernes y el sábado, la Municipalidad informó que reabrió este domingo el tránsito en el Paseo Dávila.

El sector había sido cerrado de manera preventiva el sábado debido a la combinación de viento fuerte y pleamar, que generó riesgo tanto para peatones como para vehículos. El corte se extendió desde el inicio del paseo, en Diagonal Alberdi, hasta avenida Libertad.

Durante las últimas horas trabajó personal de Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL, Tránsito y OSSE para acondicionar la zona y garantizar condiciones seguras. Desde el Municipio pidieron igualmente respetar la señalización colocada en algunos sectores donde todavía podrían existir riesgos.

El temporal dejó distintas intervenciones en varios puntos de Mar del Plata. Según se informó, hubo caída de árboles, postes y ramas de gran porte que complicaron la circulación. También se registraron reclamos vinculados a cortes de energía eléctrica, problemas en líneas telefónicas y fallas en algunos semáforos.

Además, las delegaciones municipales de Sierra de los Padres, Puerto, Estación Camet, Chapadmalal y Batán mantuvieron guardias activas durante toda la emergencia. Entre otras tareas, realizaron limpieza de canales para evitar anegamientos, atendieron voladuras de chapas y cerraron preventivamente el acceso a la Laguna de los Padres.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el momento de mayor intensidad del fenómeno se dio entre la mañana y primeras horas de la tarde del sábado, con ráfagas que en algunos sectores alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

Desde el municipio señalaron que todas las denuncias recibidas durante el fin de semana fueron atendidas y que continúan algunas tareas puntuales este domingo. Para las próximas horas se esperan lluvias aisladas y vientos leves a moderados, aunque ya sin fenómenos de gran intensidad.