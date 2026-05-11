11 de mayo – Día del Himno Nacional Argentino

El 11 de mayo de 1813 se presentó ante las autoridades del Río de la Plata el Himno Nacional Argentino que fue producto de la conjunción de la letra de Vicente López y Planes, y la música de Blas Parera. Por esta razón, es que cada año se celebra a la canción patria que, junto con la bandera, el escudo y la escarapela, representa una identidad argentina.

Esta historia se remonta a las guerras por la independencia, cuando el Primer Triunvirato ordenó la composición de una marcha que promueva el entusiasmo popular.

Con esta misión, y luego de escuchar la composición del español Blas Parera en una obra de teatro que celebraba los dos años de la Revolución de Mayo, el abogado porteño Vicente López y Planes se encomendó a escribir la canción patria que estas tierras necesitaban.

La letra del himno fue escrita casi un año después. Así, el 11 de mayo de 1813, López y Planes presentó su obra ante la Asamblea General Constituyente del Año XIII, que aprobó el texto, denominándolo “Marcha Patriotica” y encargó la música a Parera, quien tardó solo una noche en componer la partitura. Esto hizo que los 11 de mayo se festejará el Día del Himno.

¿Cuáles fueron las modificaciones que tuvo el himno?

Hasta 1847, no fue reconocido como “Himno Nacional Argentino”, debido a una decisión de Juan Manuel de Rosas y era conocida bajo las denominaciones de “Marcha Patriótica”, “Canción Patriótica Nacional” y “Canción Patriotica”.

En 1900, Julio Argentino Roca decreto que “en las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de la Canción Nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813”.

Esto llevó a que se eliminaran varias parte del texto original como.

En 1924, cuando el país era presidido por Marcelo Torcuato de Alvear, la letra cantada del himno se redujo de unos 20 minutos a algo menos de cuatro. 20 años después, el presidente Edelmiro Farrell, a través del Decreto 10.302, estableció la forma definitiva de su texto y de su ejecución musical que se ha mantenido hasta la actualidad.