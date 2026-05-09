Emiliano Balbín presidirá el radicalismo bonaerense

El partido evitó las elecciones del 7 de junio con un entendimiento de todas sus lineas internas. La presidencia quedó para el sector de Maximiliano Abad.

Sobre el filod el vencimiento del plazo legal, el radicalismo bonaerenses logró poner de acuerdo a sus lineas internas y evitó recurrir a las urnas para definir su nueva conducción: el Comité Provincia será presidido por el exdiputado Emiliano Balbín, un dirigente que responde al senador nacional Maximiliano Abad.

El acuerdo que evitra la elección partidaria que estaba prevista para el 7 de junio incluye al sector de Abad, pero también al que nuclea el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Futuro Radical, los alineados con el exintednente de San Isidro Gustavo Posse y el ex alcalde de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, que pulseó hasta último momento y logró colocar como vice primero -un cargo creado especialmente para contener al sector- a Pablo Zubiaurre, escritor, editor y ex intendente de Ayacucho.

El nuevo presidente del radicalismo en la provincia es nieto del histórico lider radical Ricardo Balbín, mientras que la vice será para Josefina Mendoza, del sector de Pullaro y Martín Lousteau. Matías Civale -de Evolución- ocupará la Secretaría General. La Tesorería quedó en manos del espacio de Gustavo Posse, cerrando así el reparto de los principales cargos entre las corrientes internas.

El sector que lidera Martín Lousteau se reserva el derecho a poner el postulante a conducir la Convención provincial, que será Pablo Nicoletti, con un vice del espacio de Abad, Posse y Daniel Salvador.

En virtud del acuerdo al que se arribó para la unidad, el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución. Y la diputada Alejandra Lordén, alineada con Fernández, será delegada al Comité Nacional de la UCR.