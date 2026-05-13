Arte en La Herencia presenta su undécima edición a beneficio de Fundación Más Humanidad

Del 5 al 7 de junio en Pilar · Más de 80 artistas · Actividades para toda la familia.

La muestra se realizará del 5 al 7 de junio en Pilar y contará con la participación de más de 80 artistas, actividades especiales, talleres, charlas y una peña solidaria. Lo recaudado se destinará al sostenimiento de los 4 centros de atención de Fundación Más Humanidad en la provincia de Buenos Aires.

Arte en La Herencia vuelve con su undécima edición y se consolida como un encuentro que articula arte y solidaridad. La muestra se llevará a cabo de 12 a 20 h en La Herencia Eventos, ubicada en Saraví 1867, La Lonja, Pilar.

Dentro de la agenda del evento, el sábado 6 de junio desde las 20.30 h se celebrará la fiesta por el 15° aniversario de Fundación Más Humanidad. Las entradas ya se encuentran disponibles en www.arteenlaherencia.com.ar.

Hace 15 años, Fundación Más Humanidad trabaja de manera ininterrumpida acompañando a familias en situación de extrema pobreza. Actualmente, la fundación alcanza a 1040 personas, entre ellas 350 niños menores de 5 años, a través de sus 4 centros de atención ubicados en Tigre, Lima-Zárate y Derqui-Pilar.

Bajo el lema “La belleza salvará al mundo”, de Fiódor Dostoievski, la iniciativa busca generar conciencia y movilizar a la acción a través del arte.

A lo largo de sus ediciones, la muestra ha convocado a visitantes de distintos puntos del Gran Buenos Aires, consolidándose como un espacio de encuentro que acerca el arte a la comunidad y acompaña el trabajo social de Fundación Más Humanidad.

Propuesta para toda la familia

En esta edición, la muestra suma nuevas experiencias para disfrutar en familia y ampliar el recorrido artístico del evento. Entre ellas, se incorpora un espacio dedicado a los más chicos, en alianza con Bastidores AliArte.

Durante los tres días, los visitantes podrán elegir, comprar y pintar su propio bastidor en el momento, con todos los materiales incluidos.

Agenda de actividades

La programación de esta edición incluirá charlas, talleres y propuestas especiales pensadas para distintos públicos.

El viernes 5 de junio a las 14.30 h, Maryjoe Gardener brindará la charla “Pintar con plantas, el cantero como obra de arte”, una propuesta que invita a pensar el jardín como una expresión artística. Además, quienes asistan podrán disfrutar de la propuesta gastronómica de La Herencia durante el almuerzo.

A las 16.30 h se realizará la visita guiada “La muestra bajo la mirada de un artista”, junto a Felicitas Marcone, una recorrida pensada para conocer más sobre las obras y los artistas participantes. Luego, a las 19 h, se realizará un taller de gin junto a Saraví Gin y, desde las 20 h, tendrá lugar la tradicional Peña Solidaria, que contará con la participación de distintos grupos folclóricos en vivo. El sábado 6 de junio, de 15.30 a 17 h, se desarrollará un taller gratuito para niños junto a Bastidores AliArte, donde los chicos podrán intervenir y pintar su propio lienzo acompañados por un artista. Además, a las 17 h, la Lic. Leila Daleffe presentará la charla “Historia del arte en 40 minutos… y la crónica de un futuro incierto”, un recorrido por distintos momentos de la historia del arte para reflexionar sobre el lugar del arte en el presente y su vínculo con el futuro. Arte en La Herencia invita una vez más a vivir una experiencia que integra arte, encuentro y compromiso social. Las entradas ya se encuentran disponibles en www.arteenlaherencia.com.ar.