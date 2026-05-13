Sebastián Pareja, hombre clave de Karina Milei, quedó al frente de la bicameral de inteligencia

El diputado y armador bonaerense de La Libertad Avanza presidirá la comisión que tiene a su cargo el control de la SIDE, área de Santiago Caputo.

El diputado libertario y armador clave en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue elegido presidente de la Comisión de Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Con esta jugada, el hombre que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó sobre un área clave del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados”, publicó Pareja en sus redes sociales.

La noticia terminó de oficializar un movimiento del karinismo dentro de un área sensible de control de los gastos reservados girados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo director es Cristian Auguadra.

La elección de Pareja se logró con el voto del oficialismo y la colaboración de sectores de la UCR y del PRO, que se quedó con la vicepresidencia de la comisión en la figura de Martín Goerling (Misiones), puesto que quería otro bonaerense: Cristian Ritondo.

Esta Comisión Bicameral tiene la particularidad de tener reuniones cerradas sin la presencia de la prensa ni exposición pública de los balances de sus encuentros. Como representantes de la oposición, se conocieron las designaciones de los diputados peronistas Ramiro Gutiérrez, Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. El justicialismo aún no oficializó a los senadores que compondrán el espacio, en rechazo al mecanismo de disposición de las presidencias.

Por el oficialismo, estarán además Gabriel Bornoroni, César Treffinger (diputados), Agustín Coto y Ezequiel Atauche (senadores). Los miembros restantes son el diputado Cristian Ritondo y los senadores Edith Terenzi (provincialista), Maximiliano Abad (UCR) y Carolina Moisés (Convicción Federal).

Fuente: Agencia DIB